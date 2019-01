Man (28) na uren onder puin ingestort pand Den Haag gered

In een portiekflat was zondag een deel van het pand ingestort door een gasexplosie. Sherwien lag bijna acht uur onder het puin in een soort kruipruimte. De brandweer vermoedt dat Sherwien door de vloer van de woning is gezakt. Uiteindelijk wist een reddingshond hem te bereiken en kon hij hem een portofoon brengen. Op die manier hadden de reddingswerkers contact met hem. Vanwege de instabiele staat van de woning moesten de reddingswerkers heel voorzichtig te werk gaan. Dit schrijft Omroep West maandag.

Sherwien woonde met zijn ouders op de begane grond. Zijn ouders zijn ook gewond geraakt. Zijn moeder verkeert in shock en zijn vader heeft brandwonden. Ze liggen allebei in het ziekenhuis. Sherwien, die nog aanspreekbaar was, werd per ambulance onder politie-escorte naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niets bekend over zijn toestand.

De brandweer gaat ervan uit dat er geen slachtoffers meer onder het puin liggen. Volgens de brandweer worden er geen personen meer vermist. Behalve de 28-jarige Sherwien raakten er bij de ontploffing nog negen mensen gewond. Daarvan zijn er zeven naar het ziekenhuis overgebracht. Agenten hebben vannacht de getroffen woningen bewaakt.