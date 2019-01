Oud-Kamervoorzitter Dick Dolman (83) overleden

Dat heeft zijn familie via een overlijdensbericht in NRC bekendgemaakt. Dolman was een Nederlands politicus die in 1970 voor de PvdA in de Tweede Kamer kwam. Van 17 juli 1979 tot en met 14 september 1989 was hij voorzitter van de Tweede Kamer. Hij volgde toen partijgenoot Anne Vondeling op. Dolman werd door de andere partijen geprezen voor zijn bekwaamheid. Hij stond bekend als streng maar rechtvaardig. Van 1990 tot zijn pensionering in 2005 was hij lid van de Raad van State.

Tijdens zijn studententijd in Amsterdam was Dolman lid van het Amsterdams Studenten Corps waar hij jaargenoten trof als Frits Bolkestein, Ed van Thijn en Erik Jurgens.

Dolman overleed na een kort ziekbed.