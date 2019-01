Fietser gewond geraakt bij verkeersongeval Boxtel

Maandagmiddag werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een ongeval met een fiets op de Liemdpseweg in Boxtel.

Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. Eén persoon is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Omstanders werden op afstand gehouden.