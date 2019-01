Zes honden omgekomen bij brand in opvang Zuidoostbeemster

Maandagmiddag zijn bij een brand in een hondenopvang in het Noord-Hollandse Zuidoostbeemster zes honden omgekomen. Dit heeft de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland maandag bekendgemaakt.

Brand meester

De brand in de hondenopvang aan de Oostdijk in Zuidoostbeemster brak rond 14.30 uur uit. de brandweer kwam met meerdere eenheden ter plaatse om de brand te bedwingen. Rond 15.39 kon de brandweer sein brand meester geven.

Zes honden omgekomen

De brandweer kon niet voorkomen dat 6 honden om het leven zijn gekomen. De baasjes van de overleden honden zijn ter plaatse opgevangen. De overige honden zijn nagekeken door personeel van de dierenambulance. Over de oorzaak van de brand is op dit moment niets bekend. Een onderzoek zal daar meer duidelijkheid over moeten geven.