Identiteit slachtoffer stacaravan brand Meerlo vastgesteld

De identiteit van het slachtoffer die bij een brand in een stacaravan om het leven kwam, is na DNA-onderzoek vastgesteld. Het betreft de bewoner van de stacaravan. De brand vond plaats in de nacht van woensdag 23 op donderdag 24 januari op een camping aan de Peschweg.

Onderzoek

Door medewerkers van de technische recherche is er afgelopen donderdag nog onderzoek aan en rondom de stacaravan verricht. Ook zijn experts op het gebied van branden betrokken in het onderzoek naar de oorzaak van de brand. Daarnaast hebben agenten een buurtonderzoek gehouden.

De eerste prioriteit op de plaats delict was het bergen en identificeren van het slachtoffer en natuurlijk het veiligstellen van de sporen die van belang kunnen zijn voor het onderzoek naar de oorzaak. De oorzaak van de brand achterhalen is een complex en zorgvuldig proces dat daarom vanzelfsprekend ook de nodige tijd kost om de zorgvuldigheid te waarborgen. In het onderzoek naar de oorzaak houdt de recherche rekening met alle scenario’s.

Brand

In de nacht van woensdag 23 op donderdag 24 januari rukten de hulpdiensten uit naar een camping aan de Peschweg in Meerlo, waar een stacaravan in brand stond. Bij het blussen van de brand door de brandweer werd een dodelijk slachtoffer aangetroffen. Daarop is de politie gestart met een onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer en de toedracht van de brand.