Verdachte zedenzaak Winschoten pleegde zelfmoord

Eén van de zeven mannen die vorige week terechtstonden voor een zedenzaak in Winschoten, heeft zelfmoord gepleegd. Dit bevestigd de rechtbank tegenover DvhN.

Afgelopen donderdag en vrijdag stonden in totaal zeven mannen terecht voor het seksueel misbruik van een meisje van 13 jaar oud. Dit gebeurde onder leiding van de 46-jarige Michel M. uit Winschoten. Dit is de oom van het slachtoffer. De man die zelfmoord heeft gepleegd zou een vage kennis zijn geweest van M.

Het openbaar ministerie had een celstraf van 18 maanden tegen de man geëist. Tijdens de zitting ontkende de man dat hij schuldig was en zou valselijk zijn beschuldigd door M. Doordat de verdachte nu dood is, zal de strafvervolging komen te vervallen.