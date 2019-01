Auto’s en vuurwapen gevonden bij actiedag autodiefstallen

Tijdens de actiedag in het maandenlange onderzoek naar grootschalige diefstal van auto’s en auto-onderdelen zijn dinsdag in Noord-Brabant meerdere auto’s en een vuurwapen gevonden.

Na de arrestaties vanmorgen om 7.00 uur werden de woningen van de verdachten in Den Bosch en Rosmalen doorzocht. Daarbij werden onder meer een vuurwapen en inbrekersgereedschap gevonden. Ook werden jammers aangetroffen. Een jammer is een stoorzender die mobiel telefoon- en internetverkeer plaatselijk onmogelijk maakt. Sommige jammers verstoren GPS-signalen, zodat mensen en goederen niet te traceren zijn.

Sint-Oedenrode en Kerkdriel

Ook in twee panden in Kerkdriel en Sint-Oedenrode deed de recherche onderzoek. In totaal werden vijf auto’s in beslag genomen. Bekeken wordt of ook deze voertuigen van diefstal afkomstig zijn.



De vijf verdachten uit Den Bosch en Rosmalen zitten nog altijd vast.