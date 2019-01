Doorgeladen pistool met geluidsdemper uit auto gegooid na stopteken politie

Vuurwapen met geluidsdemper

'Dat 'iets' bleek een doorgeladen vuurwapen met geluidsdemper te zijn. De inzittenden, twee mannen van 21 jaar en 38 jaar, uit Rotterdam zijn als verdachten aangehouden', aldus de politie.

Platen en auto gestolen

Bij controle van het voertuig door collega’s van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid bleken niet alleen de kentekenplaten als gestolen geregistreerd te staan. Ook het voertuig stond als gestolen gesignaleerd. In het voertuig is ook nog een mes aangetroffen. Het pistool, de kentekenplaten, de auto en een mes zijn allemaal in beslag genomen.