Wild-West achtervolging 120 km door rood en 220 km op snelweg

In de nacht van maandag op dinsdag wilde de politie in Breda de bestuurder van een Volkswagen controleren. 'Na het geven van een volgteken leek hij te volgen, tot hij het stuur omgooide en er met hoge snelheid vandoor ging', zo meldt de politie dinsdag.

Achtervolging

Hierop startte de politie een achtervolging en is de 23-jarige bestuurder uit Roosendaal uiteindelijk bij afslag Ulvenhout tot stoppen gebracht. 'Tijdens zijn vlucht gooide de man pakketjes met drugs uit het voertuig. In de auto is een doorgeladen vuurwapen gevonden. De man is aangehouden', aldus de politie.

120 km door rood

Tijdens de achtervolging door collega’s van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid reed de man met 120 km door het rode verkeerslicht bij de kruising Graaf Engelbertlaan met de Princenhagellaan in Breda. De auto reed verder de A16 op en vervolgens de A58 op richting Etten-Leur. De auto reed hierbij harder dan 220 kilometer per uur.

Op vluchtstrook langs vrachtwagens

Bij Etten-Leur reden er twee vrachtwagens naast elkaar. Om hier voorbij te komen, reed de auto met hoge snelheid over de vluchtstrook met alle risico's van dien. De auto keerde en ging weer terug richting Breda, waar de nieuwe snelle interventievoertuigen (siv) bij de achtervolging aansloten. Uiteindelijk kon de auto samen met de collega’s van Eenheid Zeeland-West-Brabant worden klemgereden bij de afrit Ulvenhout. De drugs, het voertuig en het vuurwapen zijn in beslag genomen.