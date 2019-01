Man, gesignaleerd voor zes misdrijven, aangehouden

De verdachte, van wie de woonplaats niet bekend is, stond gesignaleerd voor enkele misdrijven. Het lag soms in de relatiesfeer. Hij zit vast voor verhoor. Het gaat om drie misdrijven gepleegd in Dinteloord: heling fiets en (poging) auto-inbraak en vernieling van een auto. In Oud-Gastel werd hij gezocht voor vernieling van twee auto’s en (poging) woninginbraak. De feiten werden in mei en juni 2018 gepleegd. De politie zag woensdagochtend de verdachte in Sprundel en sloten hem in voor verhoor.