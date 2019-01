Celstraf en tbs met dwangverpleging voor Leidse huisarts

Woensdag heeft de rechtbank Den Haag een 38-jarige huisarts uit Leiden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 66 maanden en tbs met dwangverpleging. 'Ook wordt aan hem een beroepsverbod opgelegd. De man heeft zijn zevenjarige dochtertje en twee vriendinnetjes seksueel misbruikt. Van zijn dochtertje en een ander vriendinnetje heeft hij ook kinderpornografische foto’s gemaakt. Daarnaast had hij een grote hoeveelheid kinderporno in bezit', zo meldt de rechtbank Den Haag woensdag.

Waarnemend huisarts

De man heeft ook ontucht gepleegd met minderjarige meisjes die hij als (waarnemend) huisarts behandelde door intieme lichaamsdelen te betasten terwijl dit medisch onnodig was. Daarnaast heeft de man stiekem tientallen video-opnames gemaakt van meisjes en jonge vrouwen die bij hem in de huisartsenpraktijk kwamen. Een deel van deze opnames wordt als kinderpornografisch materiaal aangemerkt.

Ernstige misdrijven

De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat hij het vertrouwen dat anderen in hem stelden op grove wijze heeft geschonden. Zowel als vader, als ouder aan wie de zorg voor de minderjarige vriendinnetjes van zijn dochter was toevertrouwd, en als huisarts heeft hij telkens zijn eigen behoefte boven het welzijn van anderen gesteld.

Pedofiele stoornis

Hoewel de man heeft geweigerd mee te werken aan een onderzoek in het Pieter Baan Centrum, kan toch vastgesteld worden dat bij de man sprake is van een pedofiele stoornis. Omdat het onverantwoord is om de man onbehandeld terug te laten keren in de samenleving, legt de rechtbank ter bescherming van die samenleving naast de gevangenisstraf ook tbs met dwangverpleging op. De door de slachtoffers gevraagde schadevergoeding wordt deels toegewezen.