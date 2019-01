NS start proef met Treinalert: meld overlast per sms of app

De NS start dit voorjaar een proef waarbij reizigers overlast in de trein kunnen melden via sms of app. 'De proef moet uitwijzen of het (anoniem) melden van overlast ervoor zorgt dat reizigers zich prettiger voelen in de trein. NS gaat de proef uitvoeren in treinen en op stations in het zuiden van het land', zo schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Veilig voelen

Van Veldhoven: 'Ik wil dat reizigers zich veilig voelen in de trein, ook laat in de avond of in een lege coupé. NS werkt hard aan de veiligheid in de trein, maar kan niet alle overlast in z’n eentje voorkomen. Dan kan het best fijn zijn als je NS met dit Treinalert een seintje kunt geven, bijvoorbeeld als je ziet dat een dronken reiziger mensen lastig valt of meubilair wordt vernield.'

Ervaringen met stil melden

Het stil melden van overlast kan al in een aantal bioscopen in Nederland. In Engeland en België kan dat ook in de trein. Reizigers kunnen daar via de sms bijvoorbeeld melding doen van mensen die de sfeer in de trein of station vergallen of dingen vernielen. Bij echt ernstige incidenten moeten reizigers 112 bellen. NS neemt ervaringen uit België en Engeland mee bij het opzetten van de proef.

In het voorjaar van start

Meldingen die reizigers doen komen binnen bij de meldkamer van NS. Indien het nodig is om hulp te bieden kan personeel in de trein of op het station dat doen. NS werkt de proef uit zodat die in het voorjaar kan starten. Op basis van de uitkomsten bepaalt NS of de proef een vervolg krijgt.

Actieprogramma sociale veiligheid

Miljoenen Nederlanders maken elke dag gebruik van het openbaar vervoer. Om de veiligheid in het OV te bevorderen werken vervoerders, politie, vakbonden en verschillende overheden samen in het actieprogramma sociale veiligheid. De afgelopen jaren hebben vervoerders tal van maatregelen genomen. Denk aan camera’s en poortjes op de stations, de afschaffing van contant geld in de bus en bodycams voor Veiligheid & Service-medewerkers in de trein.