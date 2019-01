Betalingen vaker via bankapp dan met thuisbankieren

Voor het eerst hebben Nederlanders in het afgelopen jaar vaker met een mobiele bankapp betaald dan via internetbankieren en vaker contactloos dan door het insteken van hun betaalkaart. Minder dan 2 procent van alle overboekingen wordt nog op papier gedaan. Dit meldt Betaalvereniging Nederland donderdag.

Mobiele bankapps

Het gebruik van mobiele bankapps op smartphones en tablets heeft in het derde kwartaal van 2018 voor het eerst het gebruik van internetbankieren op laptops en desktops overtroffen, met een aandeel van 52 procent. Afgelopen jaar werden in totaal naar schatting 1,03 miljard enkelvoudige elektronische overboekingen via mobiel bankieren en internetbankieren uitgevoerd, voor ongeveer 1,95 biljoen euro. Een jaar eerder deden Nederlanders nog 952 miljoen elektronische overboekingen. Het aandeel via mobiele bankapps was 43 procent in het laatste kwartaal van 2017.

Meer elektronische betalingen

Afgelopen jaar werden 4,37 miljard pin- en creditkaartbetalingen gedaan, 12,9 procent meer dan in 2017, voor een totaalbedrag van 115 miljard euro. Het aandeel contactloze betalingen, met pinpassen, creditkaarten, smartphones en zogeheten ‘wearables’, sieraden en horloges met ingebouwde contactloze betaalchip, bedroeg eind vorig jaar 56 procent. Een jaar eerder was dat aandeel nog net iets minder dan de helft (49 procent).

Pinnen

'Het aantal pinbetalingen is in 2018 met bijna 13 procent gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Sinds 2001 is het pinnen in Nederland niet meer zo hard gestegen,' stelt Piet Mallekoote vast, directeur van Betaalvereniging Nederland. 'De veiligheid en het toenemende gemak van contactloos betalen met steeds meer verschillende betaalinstrumenten, zoals smartphones, ringen en horloges, zal daar zeker aan hebben bijgedragen.'

Nauwelijks overschrijvingen op papier

In 2018 werden naar schatting nog maar 18,8 miljoen overschrijvingsopdrachten op papier verwerkt, een kleine 1,8 procent van alle enkelvoudige overboekingen. Deze feiten en cijfers zijn tot stand gekomen op basis van gegevens van creditkaartverstrekker ICS (International Card Services), AfterPay, transactieverwerker equensWorldline, Currence, Betaalvereniging Nederland en DNB (De Nederlandsche Bank).