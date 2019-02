Marineschip onderschept ruim 2000 kilo drugs

De onderschepping gebeurde tijdens een nachtelijke patrouille in de Caribische Zee. De verdachte pakketten met drugs en de opvarenden zijn inmiddels overgedragen aan de Amerikaanse Kustwacht.

Een vliegtuig van de Caribische Kustwacht detecteerde afgelopen maandag een verdacht contact op open zee. Het vaartuig viel op door het vaargedrag en de positie.. Dankzij de inzet van de NH90-helikopter, een snelle FRISC-onderscheppingsboot met aan boord een Amerikaans kustwachtteam kon de verdachte boot tot stoppen worden gebracht.

De commandant van Zr.Ms. Zeeland, kapitein-luitenant ter zee Paul Bijleveld, is tevreden met de enorme vangst en vooral trots op de wijze hoe is samengewerkt tussen de verschillende diensten. “Al met al een zeer geslaagde actie. Door slim en goed teamwerk tussen de Kustwacht, de NH90, het team van de Amerikaanse Kustwacht en de bemanning van Zr.Ms. Zeeland is deze actie tot een succes gebracht.”

Zr.Ms. Zeeland is een Oceangoing Patrol Vessel van de Koninklijke Marine. Het schip is sinds december als stationsschip in het Caribisch Gebied. Zij heeft in die periode al een go fast aangehouden en daarbij een grote hoeveelheid verdacht geld aangetroffen. Ook heeft zij een drugstransport verstoord, waarbij de bemanning van een verdacht schip pakketten (vermoedelijk drugs) over boord zette.