Vrouw gewond bij steekpartij in Schiedam, vier personen mee naar politiebureau voor verhoor

In de Aleidastraat heeft zaterdagmorgen een steekpartij plaatsgevonden waarbij een vrouw gewond is geraakt.

Na de meldingen gingen de hulpdiensten met spoed ter plaatse en troffen de gewonde vrouw aan in een woning. Het slachtoffer is per ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie zal een onderzoek doen na de toedracht van het steekincident.

In het huis waar de vrouw gestoken zou zijn, waren nog drie mannen en een vrouw aanwezig. Zij zijn allemaal meegenomen naar het politiebureau voor verhoor, zo weet RTV Rijnmond. Het was lastig om met hen te communiceren omdat ze dronken waren