Dappere tiener slaat straatrovers van zich af

De politie is op zoek naar getuigen van een mislukte straatroof die op vrijdagavond plaatsvond op de Jacob Honigstraat in Zaandijk.

Omstreeks 21.20 uur liep een 16-jarige jongen uit Assendelft over de Jacob Honigstraat toen er twee jongens op hem af kwamen lopen. Zij grepen het slachtoffer vast en begonnen zijn kleding te doorzoeken. Het slachtoffer reageerde echter direct door om zich heen te slaan en te schoppen. Hierop gingen de overvallers er (zonder buit) vandoor. Het slachtoffer raakte niet gewond.

Beide overvallers waren jongens van onder de 20 jaar oud, met een donker getint uiterlijk en een smal postuur. De ene had een lengte van ongeveer 1,90 meter en ging gekleed in een zwarte jas, capuchon en vermoedelijk witte schoenen. De andere was ongeveer 1,85 meter en droeg ook een donkere jas en een capuchon.

De politie is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op tel.nr. 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).