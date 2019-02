Gewonde bij aanrijding personenauto en bestelbus

Gewonde

De brandweer werd met spoed ter plaatse gestuurd voor een mogelijke beknelling maar hier was geen sprake van. De bestuurder kon via de passagierszijde zijn auto verlaten. Hierna is hij in de ambulance behandeld aan zijn verwondingen.

Ziekenhuis

De Willem de Zwijgerlaan was gedurende de afhandeling van het ongeval gedeeltelijk gestremd. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.