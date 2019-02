Omstander filmt plofkraak Lambertus Zijlplein in Amsterdam

Zaterdagavond is een plofkraak gepleegd op een geldautomaat aan het Lambertus Zijlplein in Amsterdam. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Explosie

Rond 22.30 uur was een enorme explosie te horen. Twee mannen zijn vervolgens op een scooter weggereden. Er zijn hiervan door een omstander beelden gemaakt die op YouTube zijn geplaatst. De politie is vervolgens op zoek gegaan, met ondersteuning van een politiehelikopter, naar de daders maar heeft deze niet gevonden. Het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West heeft de laatste maanden veel te maken met plofkraken op geldautomaten.

EOD

Zowel een explosievenspecialist van de politie als personeel van de EOD is ter plaatse gekomen. De directe omgeving rond de geldautomaat waar de plofkraak werd gepleegd werd door de politie afgezet. De recherche zoekt getuigen van de plofkraak of naar mensen die er info over hebben. Bel 0900-8844 of anoniem 0800-7000.