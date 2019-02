Vierhonderd kilo cocaïne in loods IJmuiden

Zondag heeft de politie in een loods bij een woning aan de Kromhoutstraat in IJmuiden 400 kilo cocaïne gevonden. 'Twee bewoners zijn aangehouden', zo meldt de politie zondag.

Getipt

De politie viel zondag in de vroege ochtend de loods binnen. 'Er was informatie binnen gekomen dat in die loods harddrugs zou liggen. Dat bleek ook zo te zijn', aldus de politie.

Drugs in beslag genomen

Vierhonderd kilo werd gevonden en in beslag genomen. De twee bewoners van de bij de loods behorende woning, die daar aanwezig waren, zijn aangehouden. De recherche onderzoekt de zaak verder.