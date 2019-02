Drie gewonden bij schietincident op bruiloft in Beckum

Binnen en buiten geschoten

'Op een gegeven moment ontstond er onenigheid tussen een aantal personen. Hierbij werd er zowel binnen in het pand als buiten geschoten', aldus de politie. Na het incident zijn de dader en/of daders vermoedelijk in een auto weggereden.

Drie gewonden

Bij het incident raakten drie personen afkomstig uit Almelo gewond. Een man en een vrouw zijn door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De derde persoon was lichtgewond. De mannen konden na behandeling in het ziekenhuis naar huis maar de vrouw ligt nog steeds in het ziekenhuis. De politie is druk bezig met het onderzoek naar dit incident. Over de toedracht valt op dit moment nog niets te melden.

Getuigenoproep

Heeft u rond middernacht iets gezien of gehoord of beschikt u over (camera)beelden die de politie bij het onderzoek kunnen helpen? Neemt u dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem tel. 0800-7000.