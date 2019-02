Dode bij brand in woning in Vlaardingen

Bij een brand in een woning aan de Zwaluwenlaan in Vlaardingen is zondagmiddag een dode gevallen.

Middelbrand

De brandweer schaalde snel op naar middelbrand. Er kwam veel rook uit de woning voordat de brandweer ter plaatse was. Een ambulance en firstresponder werden ook met spoed ter plaatse gestuurd voor eventuele slachtoffers.

Slachtoffer in woning

Bij het betreden van de woning werd in de woning een slachtoffer aangetroffen. De brandweer heeft de persoon snel uit de woning gehaald maar het slachtoffer was flink gewond, hierop is de traumahelikopter ter plaatse verzocht. Ondanks alle inzet van de hulpdiensten kwam de hulp voor het slachtoffer te laat en is hij overleden.