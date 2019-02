Verdachte dodelijk schietincident Blerick in Antwerpen aangehouden

De Belgische politie heeft dinsdagochtend, op verzoek van het onderzoeksteam van het dodelijke schietincident op de Klingerbergsingel in Berick in 2017, een 33-jarige man uit Den Haag aangehouden in Antwerpen. Dit meldt de politie dinsdag.

Betrokkenheid

De man is door Belgische agenten op verzoek van de Nederlandse autoriteiten aangehouden in een woning aan de Karel van Overmeirelaan in Antwerpen. De recherche verdenkt de aangehouden verdachte ervan betrokken te zijn bij de diefstal dan wel heling van de auto die gebruikt is. Daarnaast wordt hij ook verdacht van betrokkenheid bij het dodelijke schietincident, waarbij Kemal Zengin in de nacht van 21 op 22 augustus 2017, voor zijn woning aan de Klingerbergsingel werd doodgeschoten.

Eerdere aanhoudingen

Op woensdag 16 januari werd een 28-jarige man uit Rotterdam en op maandag 21 januari werd een 27-jarige man uit Rotterdam al aangehouden in het onderzoek, eveneens op verdenking van betrokkenheid bij de diefstal van het bestelbusje dat gebruikt is bij het dodelijke schietincident. Deze beide verdachten zitten niet meer in hechtenis momenteel, maar blijven wel verdachten in het lopende onderzoek.