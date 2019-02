Auto knalt op boom na schrikreactie bij Buinen

In de slip

De bestuurder van de bedrijfsauto zag hierbij de auto over het hoofd. De auto raakte in een slip en raakte hierbij een boom en kwam tot stilstand. Brokstukken lagen nog een eindje verderop in het land.

Licht gewond

Bestuurder van de personenauto raakte slechts licht gewond in het gezicht en is door het ambulance personeel verpleegd. De bestuurder van de bedrijfsauto kwam met de schrik vrij. Een berger uit Stadskanaal heeft de auto weg getakeld.