Recordhoeveelheid cocaïne onderschept in haven Rotterdam

Het afgelopen jaar heeft het Hit And Run Cargo-team (HARC-team), een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en Openbaar Ministerie (OM), een recordhoeveelheid cocaïne onderschept in de Rotterdamse Haven. Nadat in 2017 de cocaïnevangst was teruggelopen, werd in 2018 in totaal 18947 kilo cocaïne gevonden, meer dan drie keer zo veel als het jaar daarvoor', zo meldt het OM woensdag.

Team vaker in actie

Het team dat is opgericht om door middel van gezamenlijk verzamelen van informatie de drugssmokkel in Rotterdam tegen te gaan, onderschepte in totaal 109 partijen. In 2017 waren dat er 82. Naast cocaïne werd 3378 kilo hasj, 241 kilo marihuana en 58 kilo heroïne onderschept. Het team is in 2018 ook betrokken geweest bij de vangst van in totaal 3000 kilo cocaïne in Zeeland-West-Brabant.

Benzinetank Range Rover

Een opvallende vangst werd eind oktober vorig jaar gedaan. De Douane onderschepte tijdens een controle in de haven een partij cocaïne van 1300 kilo met een groothandelswaarde van zo’n 30 miljoen euro. Deze werd gevonden in een container met diepgevroren blokken kippenlevertjes. De cocaïne zat tussen de pallets met kippenvlees verstopt. Een andere bijzondere verstopplek was de benzinetank van een Range Rover. Daarin werd 42 kilo cocaïne gevonden.

Drukke feestdagen

In de periode rond kerst trof het HARC-team meerdere partijen cocaïne aan in de haven van Rotterdam, met gewicht van in totaal bijna 4000 kilo. Deze vangsten werden op heel verschillende verstopplaatsen aangetroffen, van de constructies van containers tot ladingen vis en tropisch fruit.

Meloenen

Een van de partijen, een enorme vangst van 2500 kilo, werd aangetroffen in een container met meloenen op een schip uit Brazilië. De container werd gelost op een terminal op de Maasvlakte. Alle tien partijen die eind december werden aangetroffen, waren afkomstig uit Zuid-Amerika. Landen van herkomst waren onder andere Suriname, Brazilië, Ecuador en de Dominicaanse Republiek.