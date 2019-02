Handgranaat uit auto gegooid bij nachtclub Zoetermeer

Bij een nachtclub aan de Van der Hagenstraat in Zoetermeer is dinsdagavond een handgranaat aangetroffen. 'De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD) heeft het explosief onschadelijk gemaakt. De recherche is op zoek naar getuigen', zo meldt de politie woensdag.