Aantal youngtimers meer dan verdubbeld

Het aantal personenauto’s van 15 jaar of ouder is sinds 2008 meer dan verdubbeld. Vooral het aantal jonge (15 tot 25 jaar) youngtimers is toegenomen. Nederland telde op 1 januari 2018 bijna 1,9 miljoen young- en oldtimers. Tien jaar eerder waren dat er nog ongeveer 900 duizend. Dat meldt het CBS op basis van de laatste cijfers.

Het aantal personenauto’s van 15 jaar of ouder is in de periode van 1 januari 2008 tot 1 januari 2018 gemiddeld met bijna 8 procent per jaar toegenomen. Het totale personenautopark groeide tegelijkertijd gemiddeld met 1 procent. Het aandeel young- en oldtimers in het totale personenautopark is dan ook toegenomen, van 12 procent in 2008 naar 22 procent begin 2018.

Aandeel jonge youngtimers gegroeid

In het totale personenautopark is vooral het percentage jonge youngtimers (15 tot 25 jaar) de laatste tien jaar gegroeid (van 9 naar 19 procent). Het percentage oldtimers (40 jaar en ouder) nam tegelijkertijd veel minder toe, namelijk van 1 naar 2 procent. Nederland telde op 1 januari 2018 1,6 miljoen youngtimers van 15 tot 25 jaar en 141 duizend oldtimers.

Youngtimers van 25 tot 40 jaar oud minder populair

Het percentage youngtimers in de leeftijd van 25 tot 40 jaar is in tien jaar tijd gedaald. Vanaf begin 2014 zijn auto’s in deze leeftijdscategorie niet langer vrijgesteld van wegenbelasting. Voor 2014 lag het aandeel youngtimers met deze leeftijd op 2,5 procent, vanaf dat moment is het gedaald naar 2 procent op 1 januari 2018. Begin vorig jaar stonden er in ons land bijna 170 duizend youngtimers in de leeftijd van 25 tot 40 jaar geregistreerd.

Import toegenomen

De import van het aantal personenauto’s van 15 jaar of ouder is de laatste jaren toegenomen. In 2018 werden er bijna 12 duizend geïmporteerd. Tien jaar eerder waren dat er nog 10 duizend. De import van deze auto’s beslaat echter maar een klein deel, nog geen 1 procent, van het totaal aantal young- en oldtimers dat vorig jaar de weg op ging. Verreweg de meeste personenauto’s komen door veroudering in deze categorie terecht.