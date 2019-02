OM mag politiemedewerkers alsnog vervolgen voor deelname criminele organisatie

Het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland gaat alsnog over tot vervolging van twee politiemedewerkers vanwege hun deelname aan een criminele organisatie. Eind vorig jaar had de rechtbank besloten om de zaak tegen de politiemedewerkers niet door te laten gaan omdat het volgens de rechtbank hoogst onaannemelijk was dat de politiemedewerkers veroordeeld zouden worden voor deelname aan een criminele organisatie. Het OM ging tegen die beschikking in beroep. Het gerechtshof heeft laten weten het niet eens te zijn met de rechtbank.

Het hof is van mening dat er geen sprake is van een lichtvaardige dagvaarding, en dat er wel degelijk reden is voor een openbare behandeling van de zaak tegen de politiemedewerkers.

Het OM was vorig jaar al van plan om te politiemedewerkers te vervolgen voor deelname aan een criminele organisatie. De verdediging van de agenten diende daartegen een bezwaarschrift in bij de rechtbank tijdens de eerste zittingsdagen (pro forma) van een strafzaak voor de rechtbank in Almelo in december vorig jaar, waarin in totaal dertien verdachten terecht stonden voor betrokkenheid bij een criminele organisatie die zich gedurende anderhalf jaar heeft beziggehouden met grootschalige hennepteelt, diefstal van elektriciteit en witwassen in Almelo.

Volgens het OM hebben de politiemedewerkers met het verstrekken van informatie uit de politiesystemen bijgedragen aan de verwezenlijking van het doel van de organisatie, namelijk het op grote schaal telen van hennep. “De agenten hebben de medeverdachten gedurende langere tijd stelselmatig voorzien van politie-informatie, ook op eigen initiatief. Daardoor zijn zij onderdeel geworden van die criminele organisatie”, zo liet de officier van justitie eerder weten.

De politiemedewerkers worden ook gedagvaard voor schending van het ambtsgeheim en computervredebreuk.