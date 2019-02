Verdachte schietincident metrostation Beurs meldt zich

Die zaterdagavond stond rond 22:00 uur een groep mannen op metrostation Beurs, toen twee andere mannen op hen afliepen. Volgens getuigen ontstond vrijwel direct onenigheid. Er werd een klap uitgedeeld en zelfs meerdere keren geschoten. Het is een wonder dat er geen omstanders gewond raakten. Toegesnelde agenten troffen geen dader. Ook de groep waarmee het tweetal ruzie kreeg, bleek verdwenen. De van betrokkenheid verdachte Rotterdammer meldde zich donderdagmiddag op een politiebureau en zit voorlopig nog vast.

Tips nog steeds welkom

Het is nog niet bekend of iemand gewond is geraakt. Niemand heeft zich als slachtoffer bij de politie gemeld. De recherche zet het onderzoek voort en spreekt nog steeds graag met getuigen. Heeft u informatie die voor dit onderzoek van belang kan zijn, belt u dan met 0900-8844.