Fietser beledigt agenten

Een 26-jarige man uit Bavel is donderdagavond aangehouden omdat hij tijdens een bekeuringsgesprek het nodig vond om de agenten te beledigen. Hij verzette zich vervolgens bij zijn aanhouding waardoor de agenten letsel opliepen.

Rond 20.05 uur zagen de agenten een fietser op de kruising Academiesingel en Belcrumweg door rood verkeerslicht rijden. Ook had de fiets geen verlichting. Op de Stationslaan lieten de agenten de man stoppen. De agenten gaven de fietser een bekeuring. De man vond het direct nodig om de agenten uit te schelden en stak vervolgens een joint op. De man had een kleine hoeveelheid wiet bij zich. Vanwege de beledigingen hielden de agenten hem aan. De verdachte verzette zich hevig en hierdoor liepen de agenten letsel op. De verdachte is ingesloten en wordt vandaag gehoord.