Jonge vrouw mogelijke ontvoerd in Limburg

In het Limburgse Amstenrade is vrijdagochtend mogelijk een jonge vrouw ontvoerd. Dit meldt de politie vrijdag.

In auto getrokken

De politie startte een onderzoek na de melding van een getuige die had gezien dat een vrouw op de Hommerter Allee in Amstenrade vrijdagmorgen rond 08.00 uur waarschijnlijk tegen haar wil, in een auto werd getrokken, die er vervolgens vandoor

is gegaan.

Witte Volvo

Volgens de melding van de getuige zou de vrouw ruzie hebben had met een man op straat. Vervolgens kwam er een witte Volvo aangereden met daarin een tweede man. De vrouw werd vermoedelijk tegen haar wil, in de auto geduwd, en deze reed vervolgens met beide mannen en het slachtoffer weg in de richting van Nuth.

Vrouw tussen de 15-25 jaar oud

De politie heeft op dit moment weinig aanknopingspunten in de zaak. De vrouw is rond de 15 – 25 jaar oud en droeg opvallende rose kleding. In het kenteken van de witte Volvo zit waarschijnlijk de combinatie ‘1-ZFF’.

Getuigen gezocht

Heeft u informatie over de verblijfplaats van deze vrouw of meer informatie over de auto, verdachten of andere tips. Of mist u iemand in uw omgeving die voldoet aan dit summier signalement. Bel dan met de politie via 09008844. Bij spoed kan gebeld worden met 112, bijvoorbeeld als u de auto of vrouw ziet.