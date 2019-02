Verwarde man naast auto midden op weiland aangetroffen

De politie is in een weiland nabij de Vissersverkorting in het Zeeuwse Westdorpe een onderzoek gestart nadat vrijdagochtend door een voorbijganger werd gemeld dat er een auto midden in het weiland stond met geopende deuren en ramen. 'De getuige had personen zien wegrennen bij de auto. Op basis van deze verdachte situatie zijn agenten ter plaatse poolshoogte gaan nemen', zo meldt de politie vrijdag.

Belgisch kenteken

Zij troffen de auto, een grijze Ford C-max met een Belgisch kenteken, midden in het weiland aan. Naast de auto stond een in verwarde toestand verkerende man, afkomstig uit Moerbeke (B). Hij is overgebracht naar het ziekenhuis voor medisch onderzoek. Door rechercheurs wordt geprobeerd een verklaring van de man af te nemen, maar in verband met zijn verwarde toestand is dat nog niet direct mogelijk.

Vragen van politie

Omdat er nog maar heel weinig informatie bij de politie bekend is, en wij wel graag meer informatie willen hebben, worden eventuele getuigen verzocht zich te melden bij de politie. De auto waarbij de man is aangetroffen is afgesleept door een takelbedrijf ten behoeve van het forensisch onderzoek wat gepleegd gaat worden. Op de plaats waar de auto is aangetroffen wordt forensisch en technisch onderzoek gedaan door medewerkers van het team Forensische Opsporing.