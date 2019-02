Forse rookontwikkeling bij brand in schuur

De brandweer rukte zaterdagochtend rond 9.30 uur massaal uit voor een brand in een schuur aan de Nijnselseweg in Nijnsel bij Sint-Oedenrode. In eerste instantie dacht men dat de woning in brand stond maar al snel werd duidelijk dat het om een schuur op het perceel ging.