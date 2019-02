Politie onderzoekt vechtpartij met een gewonde

Op dit moment is nog niet duidelijk wat de aanleiding voor de ruzie is geweest. Het is duidelijk dat de vier mannen met elkaar in gesprek waren voordat de ruzie ontstond. Tijdens de ruzie gooiden de mannen met terrasmeubilair. Op enig moment bleek dat een man gewond was geraakt. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is gestart met het onderzoek. De man die naar het ziekenhuis is gebracht en zijn metgezel zijn door de politie aangehouden. Naar beide andere mannen is de politie nog op zoek.