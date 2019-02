OM eist werkstraf tegen chauffeur containerongeluk Zutphen

Een 22-jarige chauffeur uit Vaassen die een container plaatste waar in januari 2018 een 73-jarige scooterrijdster tegenop botste, moet een werkstraf van 150 uur worden opgelegd. Dat vindt het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland. De scooterrijdster kwam bij het ongeluk om het leven.

Het OM verwijt de chauffeur dat hij “aanmerkelijk onvoorzichtig, onoplettend en/of onachtzaam” is geweest bij de plaatsing van de container op Bronsbergen. De container is deels neergezet op een fietssuggestiestrook. De man heeft na plaatsing onvoldoende veiligheidsmaatregelen getroffen om de container goed zichtbaar te maken, volgens de officier van justitie.

De gemeente die opdracht gaf tot de werkzaamheden waarvoor de container geplaatst moest worden en het bedrijf dat de container leverde, worden niet vervolgd. Uit onderzoek is niet vast komen staan dat de gemeente of het bedrijf de container op deze manier had willen plaatsen.

Het OM is van mening dat de werknemer een eigen verantwoordelijkheid heeft om een container zo veilig mogelijk neer te zetten. De werknemer beschikte over een certificaat ‘veilig werken langs de weg’, volgens de officier.

De wijze waarop de man de container heeft geplaatst, was niet in overeenstemming met hetgeen hij heeft geleerd tijdens de opleiding. Ook waren bij het bedrijf genoeg materialen aanwezig om de container beter zichtbaar te maken, bijvoorbeeld retroreflecterende schilden.