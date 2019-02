Onderzoek incidenten intocht Sinterklaas Groningen

Bij de intocht van Sinterklaas waren voor- en tegenstanders van zwarte piet aanwezig. Het ging om zo’n veertig demonstranten in het vak van Kick Out Zwarte Piet en ongeveer tachtig tegendemonstranten. Op het Emmaplein in Groningen kwam het tot een zeer korte confrontatie tussen beide groepen. Een van de KOZP-demonstranten heeft daarop de politie laten weten aangifte te willen doen van belediging en bedreiging.

Onderzoek

De recherche in Groningen heeft beschikbare beelden van beveiligingscamera’s en bodycams geanalyseerd. Ook heeft zij foto- en filmmateriaal aangeleverd gekregen van KOZP. Daarnaast zijn er verklaringen afgenomen van getuigen en betrokkenen. Uit het beeldmateriaal zijn strafbare gedragingen naar voren gekomen. Uit alle beschikbare beelden en verklaringen zijn zes personen naar voren gekomen als verdachte. Eén van hen is inmiddels geïdentificeerd. De identiteit van de andere verdachten is tot nu toe niet vastgesteld. Als van een of meer van hen de identiteit bekend wordt zullen ook zij als verdachte worden uitgenodigd om een verklaring af te leggen.

Voortgang

De persoon die aangifte heeft gedaan is door de recherche op de hoogte gesteld van de vorderingen in het onderzoek. Er is uitgelegd dat het onderzoeksteam geen andere mogelijkheden tot haar beschikking heeft om de nog niet geïdentificeerde verdachten op te sporen. Zo kunnen bijvoorbeeld de foto’s van deze verdachten niet openbaar gemaakt worden, omdat de feiten waar zij van verdacht worden, volgens de Aanwijzing Opsporingsberichtgeving daar niet voor in aanmerking komen.

Rob Vos, politiechef: ‘We hebben veel tijd en aandacht aan dit onderzoek besteed omdat het demonstratierecht een groot goed is in onze samenleving. Als we terugkijken op de intocht van Sinterklaas zijn wij in zijn totaliteit tevreden. De intocht is goed verlopen. Onze inzet heeft er toe geleid dat er geen grote confrontaties zijn geweest. Mensen hebben kunnen demonstreren en dat was belangrijk bij deze intocht.’