Man in eigen woning overvallen door kennis

Een 33-jarige man uit Etten-Leur is dinsdag 12 februari 2019 omstreeks 21.00 uur in zijn woning aan de Kolgans door twee mannen mishandeld en beroofd.

Hij werd met een ambulance voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders is een bekende van de bewoner en was bij hem op bezoek. De recherche stelt een nader onderzoek in.

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. Hij vertelde dat aan het eind van de middag een man, die hij sinds enkele weken kent, bij hem op bezoek kwam, waarna enige tijd later een tweede persoon aan kwam in de woning. Kort na diens aankomst werd hij door beide mannen plotseling aangevallen. Hij kreeg enkele klappen op zijn hoofd en werd ook geschopt. Tijdens de worsteling wisten de overvallers enkele honderden euro’s buit te maken. Ze zijn uiteindelijk via de voordeur gevlucht. Een buurman heeft de politie gebeld. Het slachtoffer was door de klappen op zijn hoofd erg duizelig. Hij had een bult en meerdere schrammen op zijn hoofd.

Signalementen

De 1e bezoeker is circa 1.70 meter a 1.75 lang, heeft opgeschoren haar aan de zijkant en bovenop flinke bos krullen. Hij droeg een Adidas trainingsbroek, zwart met witte strepen aan de zijkant en een zwart gewatteerde jas. De 2e bezoeker zou een blanke man zijn, circa 23 jaar, fors postuur, blank, gemillimeterd haar, brede kaaklijn, pukkelig gezicht. Hij is circa 1.75 a 1.80 meter lang. Hij droeg witte schoenen en had iets roods aan.

Tips

Burgers die tips hebben over deze woningoverval kunnen dit doorgeven aan de recherche via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006),