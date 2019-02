Politie onderzoekt brandstichting in Oirschot

In een woning aan de Moriaan in Oirschot ontstond dinsdagavond 12 februari brand. De politie gaat ervan uit dat de brand is aangestoken en wil in contact komen met getuigen.

De brand in de woning ontstond dinsdagavond kort na 23.00 uur en lijkt begonnen te zijn op het balkon van de woning. De bewoners konden op tijd buiten komen en raakten niet gewond. Het pand liep dusdanige schade op dat het gezin nu niet terug kan naar hun huis. De bewoners verblijven voor nu op een andere locatie.

Onderzoek

De forensische recherche deed in de loop van de dag uitgebreid onderzoek naar specifieke details in en om het pand die de oorzaak van de brand kunnen verklaren. Hierbij werd ook een speciale speurhond ingezet die getraind is voor sporenonderzoek bij branden. Op basis van de tot nu toe verzamelde informatie gaan we ervan uit dat de woning in brand is gestoken. Hoe, waarom en door wie wordt onderzocht. We houden er rekening mee dat een zakelijk conflict hieraan ten grondslag kan liggen. Het onderzoek is in volle gang.