Gewonde bij steekpartij in Leeuwarden

In een woning aan de Veulenstraat in Leeuwarden heeft woensdagmiddag een steekpartij plaatsgevonden.

Het steekincident vond volgens de politie plaats omstreeks 14.45 uur. Hierbij is één persoon gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Nadat de politie de omgeving had afgezet, is zij een sporenonderzoek begonnen. Verhoor van slachtoffer en verdachte zal meer duidelijkheid moeten geven over de toedracht.