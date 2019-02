Tuinhuisje afgebrand volkstuinencomplex Schiedam

Een tuinhuisje op volkstuinencomplex Vijfsluizen aan de Schiedamsedijk is woensdagavond volledig uitgebrand.

Uitbreiding brand voorkomen

De brandweer kwam met spoed ter plaatse maar kon niets anders meer doen dan uitbreiding te voorkomen. Van het tuinhuisje is nog maar weinig over. De brandweer blust de restanten. Gasflessen zijn uit de brand gehaald en om ze af te koelen in de sloot gegooid.