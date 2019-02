Verdachte die man in Oss doodschoot nu zelf ook overleden

De 59-jarige man, die er van verdacht wordt afgelopen maandagochtend in Oss een 43-jarige man op straat te hebben doodgeschoten, is donderdag in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Dit heeft de politie donderdag bekendgemaakt.

Oss

'De 59-jarige man werd maandagmiddag door een arrestatieteam van de politie zwaargewond gevonden in een pand aan de Molenweg in Oss. De recherche gaat ervan uit dat hij geprobeerd heeft om zichzelf van het leven te beroven. Hij werd in de loop van maandag als verdachte aangemerkt en lag de afgelopen dagen in zeer zorgwekkende toestand in het ziekenhuis', aldus de politie.

Onderzoek

Het onderzoek naar de toedracht gaat voorlopig verder. Zo wordt bijvoorbeeld nog gesproken met mensen uit de omgeving van de verdachte en het slachtoffer. Ook wacht het rechercheteam op de resultaten van het technisch onderzoek. De familie van het slachtoffer is deze ochtend op de hoogte gesteld van het overlijden van de verdachte.