'Haagse ambtenaren werden bedreigd door bouwers vreugdevuren'

Dat gebeurde in de aanloop naar de afgelopen jaarwisseling. Ook tussen de concurrerende bouwers van de vuren in Duindorp en Scheveningen-dorp onderling zijn bedreigingen geuit, maar dat zou vanwege de onderlinge competitie wel vaker gebeuren. Dit schrijft de NOS donderdag.

De notulen zijn een onderdeel van een stapel van 1800 documenten, 700 filmpjes en 1400 foto's die de gemeente donderdag via haar website heeft vrijgegeven. Op 31 december had nog niemand van de ambtenaren aangifte gedaan van de bedreigingen. Ook wordt duidelijk dat de bouwers van beide vuren pas op dat moment het afgesproken maximum van 35 meter hadden overschreden, zij het niet met de 13 meter waar op nieuwjaarsdag sprake van was. Het vuur in Duindorp was 41 meter hoog; dat in Scheveningen-dorp 38 meter. Dit blijkt uit de notulen van de vergadering van 31 december.

Uit de notuelen komt nergens naar voren dat burgemeester, politieleiding of het openbaar ministerie heeft overwogen vanwege de overschrijding het vuur op het strand van Scheveningen-Dorp te verbieden. Ook kwamen de weersomstandigheden niet ter sprake. Burgemeester Krikke heeft nog wel nagedacht over het verbieden van het vuur in Duindorp dat in een vroeg stadium al over 35 meter ging. Ze zag daar vanaf, omdat geddeltelijk afbreken levensgevaarlijk zou zijn.

In de nacht van 30 op 31 december kreeg burgemeester Krikke om 01.00 uur het bericht dat zes vrachtwagens met nieuwe pallets in Duindorp luid toeterend door de afzetting reden, ondanks het feit dat de bouw daar door de gemeente was stilgelegd. Maar onder meer doordat er geen ME op korte termijn beschikbaar was en de bouwers onder invloed waren, trad zij opnieuw niet op. Een andere reden om de ME niet naar het strand te sturen was het feit dat die in het donker kon worden bekogeld met projectielen. Bij zo'n confrontatie tussen ME en bouwers zouden bovendien slachtoffers kunnen vallen, vreesde Krikke, omdat boven op de stapel "geen omheining is en de bouwers niet gezekerd zijn"

De bouwers hadden beloofd zich aan de limiet te zullen houden.

Onderzoeksraad voor de Veiligheid doet momenteel onderzoek naar de vraag hoe het met het vuur in Scheveningen afgelopen jaarwisseling zo uit de hand kon lopen.