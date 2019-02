Meisje bekneld in fiets

Nadat het gebeurde belandde zij met haar fiets midden op de weg. Dit zorgde voor een flinke verkeersopstopping. Het meisje bleef dapper rustig en is later bevrijd door de brandweer. Hierop begon ze kort te juichen. Ze is voor de zekerheid nog even door het ambulancepersoneel nagekeken.