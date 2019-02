Gouden postzegels van Rembrandt

In 2019 wordt uitgebreid aandacht besteed aan de 350e sterfdag van Rembrandt van Rijn. Ook PostNL eert de Hollandse meester. Er verschijnt een postzegelvel ‘Rembrandt in het Rijksmuseum’, met 2 prachtige zelfportretten. En uniek in Nederland: een gouden postzegel van de beroemdste schilder van ons land uit de Gouden Eeuw.

Grote tentoonstelling

Het Rijksmuseum eert dit jaar Rembrandt met een grote tentoonstelling. Daarop zijn ook beide zelfportretten te bewonderen. Op de tentoonstelling zijn alle werken van Rembrandt uit de collectie van ‘het Rijks’ voor de allereerste keer samen te zien: 22 schilderijen, 60 tekeningen en 300 prenten. De tentoonstelling Alle Rembrandts duurt van 15 februari tot en met 10 juni 2019.

Fascinatie

Het postzegelvel ‘Rembrandt in het Rijksmuseum’ is ontworpen door Irma Boom van Irma Boom Office uit Amsterdam. Zij was ook verantwoordelijk voor het ontwerp van de tentoonstelling Alle Rembrandts. Booms fascinatie voor de prenten van Rembrandt was de aanleiding om voor de postzegels geen schilderijen maar etsen te kiezen, zo legt zij uit. “Een ets werkt bovendien op postzegelformaat beter dan een schilderij. De 2 gebruikte etsen zijn allebei vrij klein, respectievelijk 49 en 62 mm hoog. Dat vond ik juist ook een goed concept. Je kunt op vrijwel ware grootte een ets van Rembrandt op je envelop plakken. Het is zo bijna een echt kunstwerk.”

Bijzondere vondst

Erik Hinterding is conservator prenten bij het Rijksmuseum en verantwoordelijk voor de inrichting van Alle Rembrandts. Hij is enthousiast over hoe de 2 prenten op de postzegels zijn afgebeeld. “Het blauw is een bijzondere vondst om er een moderne tint aan te geven. Je ziet op de ene prent Rembrandt met een Jan Cremer-achtige branie. Het zelfportret met bontmuts sluit er goed op aan, ook omdat dit weer een heel ander beeld van Rembrandt geeft.”

Gouden postzegel

Voor de allereerste keer in Nederland verschijnt er ook een gouden postzegel. Deze is gebaseerd op een van de postzegels uit het postzegelvel ‘Rembrandt in het Rijksmuseum’. Er zijn ter ere van de beroemdste Nederlandse schilder uit de Gouden Eeuw slechts 3.500 exemplaren van deze unieke postzegel gemaakt.