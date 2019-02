Man aangehouden na vondst ruim 40 kilo cocaïne

Vermoeden hennepkwekerij in woning

De controle vond plaats op woensdagavond 13 februari. Gemeente en politie wilden een controle uitvoeren bij het huis van de verdachte omdat er mogelijk illegale bewoning plaats zou vinden. Ook bestond het vermoeden dat er een hennepkwekerij in de woning zou zitten.

Deur geforceerd

De bewoner leek niet thuis te zijn en de voordeur werd door de politie geforceerd om een controle te kunnen uitvoeren. In het huis troffen ze toch de 28-jarige bewoner aan. Er was geen sprake van illegale bewoning of een hennepkwekerij. Maar de man had nog wel een boete openstaan. Omdat hij deze niet kon betalen moest zijn auto in beslag worden genomen.

Zenuwachtig

Toen agenten spullen uit zijn auto wilde halen gedroeg hij zich erg zenuwachtig. Het bleek al snel waarom dat was. In een koffer die uit de auto tevoorschijn kwam zat een grote verpakking met cocaïne, zo'n twee kilo. Daarop is de verdachte aangehouden. Dit pakket heeft een geschatte straatwaarde van tussen de 70.000 en 80.000 euro.

Nog veel meer cocaïne

Donderdag 14 februari is met toestemming van de man zijn garagebox doorzocht. In een auto die in de garagebox stond werden verschillende pakketten cocaïne gevonden. In totaal ruim 40 kilogram. Alles is in beslag genomen. De verdachte is vastgezet voor verder onderzoek.