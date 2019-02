Politie treft lichaam aan in Amsterdamse gracht

De politie heeft vrijdagmiddag rond 13.00 uur in het water bij de Oudeschans in het centrum van Amsterdam het lichaam van een overleden persoon uit het water gehaald. Dit meldt de politie vrijdagmiddag.

Politieboot

Er werd een politieboot ingezet om het lichaam uit het water te krijgen. De forensische opsporing was ook aanwezig om onderzoek te doen naar de identiteit van het slachtoffer. Daar kan de politie op dit moment nog niets over zeggen.

Vermiste Murphy

Mogelijk betreft het de sinds 12 januari vermiste Ierse Conner James Murphy waar de politie al langer naar op zoek is. Op 7 februari zocht de politie samen met duikers van de Koninklijke Marine naar Murphy. Daarvoor werd ook al in het water nabij de Oudeschans gezocht omdat Murphy hier in de nacht van zaterdag op zondag 12 januari voor het laatst was gezien. Na die tijd is er niets meer van hem vernomen.