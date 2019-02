Verliefd op Cuba is bekroond met een Gouden Film

Regisseur Johan Nijenhuis, acteurs Susan Visser, Jan Kooijman, Abbey Hoes, Rolf Sanchez, Niek Roozen, Maaike Martens, Tjebbo Gerritsma, Anouk Maas en Barbara Sloesen werden op hun werk en thuis verrast met de award. De film awards zijn een initiatief van het Nederlands Film Festival en het Nederlands Filmfonds. Verliefd op Cuba is de eerste film die dit jaar de Gouden Film status behaalt.

Loes (Susan Visser) is na haar echtscheiding het vertrouwen in de liefde verloren. Wanneer haar dochter Maartje (Abbey Hoes) besluit te trouwen met een Cubaan (Rolf Sanchez) vliegt ze direct naar het Caribische eiland om aan te tonen daar haar schoonzoon in spé enkel uit is op een verblijfsvergunning. Eenmaal geland op het betoverende eiland leert Loes meer over de liefde dan ze ooit had verwacht.