Verwarde man loopt naakt op Herensingel in Groningen

In Groningen is zaterdagochtend een verwarde man naakt de straat op gegaan. Toen de politie ter plaatse kwam ging de man helemaal door het lint.

In bedwang

De politie kreeg de melding zaterdagochtend rond 10.30 uur. Op de Herensingel zou een naakte man rondlopen. Toen de politie arriveerde ging de man helemaal door het lint.

Ziekenhuis

Agenten hebben de man vervolgens in bedwang gehouden in afwachting van het ambulancepersoneel. De verwarde man is vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis gebracht,