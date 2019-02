61-jarige Hagenaar mishandelt 69-jarige vrouw

Zaterdagochtend kreeg de politie in Den Haag rond 11.30 uur een melding van een zware mishandeling in de Pijnacker Hordijkstraat. 'Het slachtoffer, een 69-jarige vrouw uit Den Haag, moest met spoed in het ziekenhuis aan haar verwondingen worden behandeld. In dezelfde straat werd de verdachte door agenten aangehouden', zo laat de politie zaterdagmiddag weten.