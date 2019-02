Agente aangereden door automobilist die op de vlucht slaat

Zaterdagmiddag heeft een bestuurder van een blauwe Volkswagen Polo een agente aangereden in Vlissingen op de Tulpenlaan. 'De agente is hierbij licht gewond geraakt. De bestuurder is na het incident weggereden richting Oost-Souburg', zo meldt de politie zaterdag.

Harder dan 30 km/h

De getroffen agente surveilleert die middag rond 15.15 uur samen met een collega in een politieauto in Vlissingen. Op de Singel zien zij een blauwe Volkswagen Polo rijden met daarin een man en een grijze pitbull-achtige hond op de bijrijdersstoel. Plotseling verandert de bestuurder bij het zien van de politieauto zijn rijrichting en gaat de Bosjeslaan in. De agenten rijden eveneens de Bosjeslaan in en zien het voertuig harder rijdt dan de toegestane 30 km/u.

Agente in flank geraakt

De man negeert een stopteken en loopt flink uit de op politieauto. Uiteindelijk parkeert hij zijn voertuig in de Tulpenlaan. Een van de agenten stapt uit en loopt naar het voertuig. Op het moment dat deze de deurhendel beet pakt geeft de bestuurder vol gas en schiet vooruit richting de politieauto. Daar is ook de agente uitgestapt en deze ziet de auto recht op zich afrijden. Zij duikt in allerijl weg om niet onder de auto te belanden, maar kan niet voorkomen dat zij in haar flank geraakt wordt en valt.

Ruiten ingeslagen

Beide agenten stappen direct weer in hun voertuig en zetten de achtervolging in. Ook andere eenheden worden opgeroepen om mee te zoeken naar de verdachte die richting Oost-Souburg is weggereden. Direct zijn alle uitgaande wegen van dit dorp dichtgezet. Ter hoogte van de splitsing met de Willem Alexanderstraat wordt het gezochte voertuig gezien.

Autoruit ingeslagen

De bestuurder krijgt opnieuw een stopteken en agenten rennen naar het voertuig toe. De bestuurder geeft zich echter nog niet gewonnen en rijdt achteruit de Willem Alexanderstraat in. Om de man tot stoppen te dwingen worden zijn ruiten met een wapenstok ingeslagen. Ondanks deze actie en de inzet van een politiehelikopter weet de verdachte wederom te ontkomen. De auto wordt uiteindelijk leeg aangetroffen in de Hudsondwarsstraat.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen van de incidenten in Vlissingen en Oost-Souburg. Hebt u informatie deel deze dan via 0900 8844 of via het Politie WhatsApp nummer 06 12007006 of anoniem via 0800 7000. De identiteit van de man is bij de politie bekend. Hij staat inmiddels landelijk gesignaleerd.