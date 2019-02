Flinke vondst verdovende middelen in loods

Vier aanwezige personen zijn als verdachte aangehouden.

Na een grondige doorzoeking van de loods zijn op verschillende plekken ruim 27 kilo hennep, 315 gram hasj en een ponypack cocaïne aangetroffen en in beslag genomen. Ook zijn een C2000 signaalverstoorder (jammer), een sealapparaat, diverse bankpassen, enkele telefoons en kweekmateriaal verbeurd verklaard.

Afpakken

In het kader van het afpakken van crimineel geld zijn donderdag ook een bestelbus, een motor en een flinke hoeveelheid geld in beslag genomen. Het afpakken van crimineel geld is een belangrijk onderdeel van de strijd tegen de georganiseerde misdaad en de kleinere, veelvoorkomende criminaliteit. Veel delicten zijn gericht op geldelijk gewin. Geld is de drijfveer en de opbrengst van nagenoeg alle criminaliteit. Met het afpakken van crimineel verkregen vermogen raken OM, politie en ketenpartners criminelen op een plek die hen pijn doet, namelijk in de portemonnee. Het OM kan via strafzaken winsten afpakken, maar ook gebruik maken van een (hogere) geldboete, verbeurdverklaring of een schadevergoedingsmaatregel. Soms is het effectiever criminele winsten via andere wegen dan het strafrecht af te nemen, bijvoorbeeld via de Belastingdienst.

Verdachten in beperkingen

De verdachten, drie mannen van 37 - , 34 -, en 22 jaar uit Bulgarije en een 32-jarige man uit Den Haag zijn voor verhoor meegenomen naar een politiecellencomplex. Allen zitten voor nader onderzoek nog vast in zogenaamde ‘beperkingen’ . Wanneer een verdachte in beperkingen zit, betekent dit dat hij geen contact mag hebben met de buitenwereld. Alleen contact met de advocaat is toegestaan, maar ook de advocaat is gebonden aan de beperkingen. De advocaat mag dan namelijk inhoudelijk niet over de zaak praten met de buitenwereld, dus ook niet met de familie van de verdachte. Meer aanhoudingen binnen dit onderzoek worden niet uitgesloten.

Aanvulling

Zondagochtend 17 februari is een vijfde verdachte aangehouden in deze zaak. Het gaat om een 34-jarige man uit Bergen op Zoom.